Análise técnica de WINK (WIN) hoje A página de Análise de WINK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WINK abaixo. Cadastrar

Variação de preço de WINK (WIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00003067 -- +4.56% +46.67% +45.70%

Fluxo de capital de WINK Entrada líquida Preço de WINUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie WINK (WIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WINK. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WIN / USDT $0.00003066 $0.00003066 $0.00003066 -3.40% 1.87B (USDT) Negociar