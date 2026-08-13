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Análise técnica de Wrapped BTC (WBTC) hoje
Variação de preço de Wrapped BTC (WBTC)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$63,488.34
|--
|-1.70%
|+1.53%
|-21.45%
Fluxo de capital de Wrapped BTC
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.69 M
|63,473.72
|2026-08-12
|-$0.89 M
|63,489.59
|2026-08-11
|$0.21 M
|63,629.65
|2026-08-10
|$0.60 M
|64,302.93
|2026-08-09
|$0.08 M
|65,251.57
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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