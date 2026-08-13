Análise técnica de Wrapped BTC (WBTC) hoje A página de Análise de Wrapped BTC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WBTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Wrapped BTC abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Wrapped BTC (WBTC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $63,488.34 -- -1.70% +1.53% -21.45%

Fluxo de capital de Wrapped BTC Entrada líquida Preço de WBTCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.69 M 63,473.72 2026-08-12 -$0.89 M 63,489.59 2026-08-11 $0.21 M 63,629.65 2026-08-10 $0.60 M 64,302.93 2026-08-09 $0.08 M 65,251.57 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Wrapped BTC (WBTC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Wrapped BTC. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WBTC / USDT $63,484.35 $63,484.35 $63,484.35 0.00% 2.19 (USDT) Negociar WBTC / USDC $63,454.7 $63,454.7 $63,454.7 0.00% 0.50 (USDT) Negociar WBTC / BTC $0.9998 $0.9998 $0.9998 -0.03% 1.44 (USDT) Negociar