Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Nome da criptoWBTC

ClassificaçãoNo.9188

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)289,130.53%

Fornecimento circulante129,018.23968188

Fornecimento máximo0

Fornecimento total129,018.23968188

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico122452.6914031486,2025-07-14

Menor preço3330.11634888,2019-02-06

Blockchain públicaETH

