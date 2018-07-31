Análise técnica de VeThor Token (VTHO) hoje A página de Análise de VeThor Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VTHO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VeThor Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de VeThor Token (VTHO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0003199 -- -3.18% -12.65% -44.51%

Indicadores técnicos de VeThor Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VeThor Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0003197 0.0003197 R2 0.0003197 0.0003196 R1 0.0003196 0.0003196 PP 0.0003196 0.0003196 S1 0.0003195 0.0003195 S2 0.0003195 0.0003195 S3 0.0003194 0.0003195

Sinais de mercado VeThor Token Volume líquido atual de ordens em aberto -2.63M $2.07 M $4.70 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.03 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de VeThor Token Entrada líquida Preço de VTHOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie VeThor Token (VTHO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VeThor Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VTHO / USDT $0.0003199 $0.0003199 $0.0003199 -2.11% 175.36M (USDT) Negociar