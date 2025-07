VTHO

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

Nome da criptoVTHO

ClassificaçãoNo.239

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante91,845,739,839

Fornecimento máximo0

Fornecimento total91,845,739,839

Taxa circulante%

Data de emissão2018-07-31 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.0420125,2018-08-01

Menor preço0.000152617258992,2020-03-13

Blockchain públicaVET

ApresentaçãoThe public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.