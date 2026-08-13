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Análise técnica de Viction (VIC) hoje

Análise técnica de Viction (VIC) hoje

A página de Análise de Viction fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VIC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Viction abaixo.

Variação de preço de Viction (VIC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02357---38.83%-37.40%-59.01%
Saiba mais sobre o preço de Viction

Sinais de mercado Viction

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Viction

Entrada líquidaPreço de VICUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.09 M0.02
2026-08-11-$0.17 M0.03
2026-08-10-$0.22 M0.03
2026-08-09-$0.15 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VIC/USDT
$0.02357
$0.02357$0.02357
-5.68%
2.69M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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