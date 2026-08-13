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Análise técnica de VeChain (VET) hoje

Análise técnica de VeChain (VET) hoje

A página de Análise de VeChain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VeChain abaixo.

Variação de preço de VeChain (VET)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004383---5.73%-8.21%-40.33%
Saiba mais sobre o preço de VeChain

Indicadores técnicos de VeChain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VeChain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004379
0.004377
R2
0.004377
0.004374
R1
0.004373
0.004373
PP
0.004371
0.004371
S1
0.004366
0.004368
S2
0.004364
0.004367
S3
0.00436
0.004364

Sinais de mercado VeChain

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$6.78 M
$6.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.09M
Compras ativas de 7 dias
$0.94 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.85 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de VeChain

Entrada líquidaPreço de VETUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VET/USDT
$0.004383
$0.004383$0.004383
-5.08%
18.30M (USDT)
VET/USDC
$0.00438
$0.00438$0.00438
-5.05%
12.46M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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VET
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