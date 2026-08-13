Mais sobre VELODROME
Informações sobre preços de VELODROME
O que é VELODROME
Whitepaper de VELODROME
Site oficial do VELODROME
Tokenomics de VELODROME
Previsão de preço de VELODROME
Histórico de preço de VELODROME
Guia de compra de VELODROME
Conversor de VELODROME para moeda Fiat
Spot VELODROME
Futuros USDT-M de VELODROME
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Velodrome Finance (VELODROME) hoje
Variação de preço de Velodrome Finance (VELODROME)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.01699
|--
|-1.57%
|-16.92%
|-3.25%
Indicadores técnicos de Velodrome Finance
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Velodrome Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 13
|Neutro 1
|Compra 0
|Indicadores técnicos:
|Compra forte
|Venda 2
|Neutro 2
|Compra 8
Sinais de mercado Velodrome Finance
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Velodrome Finance
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.02
|2026-08-12
|-$0.03 M
|0.02
|2026-08-11
|-$0.14 M
|0.02
|2026-08-10
|-$0.07 M
|0.02
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.02
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Velodrome Finance
Negocie Velodrome Finance (VELODROME) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Velodrome Finance.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.