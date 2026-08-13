Análise técnica de Velodrome Finance (VELODROME) hoje A página de Análise de Velodrome Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VELODROME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Velodrome Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Velodrome Finance (VELODROME) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01699 -- -1.57% -16.92% -3.25%

Indicadores técnicos de Velodrome Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Velodrome Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 3 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01699 0.01699 R2 0.01699 0.01698 R1 0.01698 0.01698 PP 0.01698 0.01698 S1 0.01697 0.01697 S2 0.01697 0.01697 S3 0.01696 0.01697

Sinais de mercado Velodrome Finance Volume líquido atual de ordens em aberto 4.57M $9.70 M $5.13 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $0.71 M Vendas ativas de 7 dias $0.67 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Velodrome Finance Entrada líquida Preço de VELODROMEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.14 M 0.02 2026-08-10 -$0.07 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Velodrome Finance (VELODROME) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Velodrome Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VELODROME / USDT $0.01699 $0.01699 $0.01699 -0.75% 3.26M (USDT) Negociar VELODROME / USDC $0.01696 $0.01696 $0.01696 -1.09% 3.07M (USDT) Negociar