Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Velodrome Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Velodrome Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre VELODROME

Informações sobre preços de VELODROME

O que é VELODROME

Whitepaper de VELODROME

Site oficial do VELODROME

Tokenomics de VELODROME

Previsão de preço de VELODROME

Histórico de preço de VELODROME

Guia de compra de VELODROME

Conversor de VELODROME para moeda Fiat

Spot VELODROME

Futuros USDT-M de VELODROME

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Velodrome Finance (VELODROME) hoje

Análise técnica de Velodrome Finance (VELODROME) hoje

A página de Análise de Velodrome Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VELODROME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Velodrome Finance abaixo.

Variação de preço de Velodrome Finance (VELODROME)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01699---1.57%-16.92%-3.25%
Saiba mais sobre o preço de Velodrome Finance

Indicadores técnicos de Velodrome Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Velodrome Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 3
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01699
0.01699
R2
0.01699
0.01698
R1
0.01698
0.01698
PP
0.01698
0.01698
S1
0.01697
0.01697
S2
0.01697
0.01697
S3
0.01696
0.01697

Sinais de mercado Velodrome Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
4.57M
$9.70 M
$5.13 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$0.71 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.67 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Velodrome Finance

Entrada líquidaPreço de VELODROMEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11-$0.14 M0.02
2026-08-10-$0.07 M0.02
2026-08-09-$0.01 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Velodrome Finance

Negocie Velodrome Finance (VELODROME) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Velodrome Finance.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VELODROME/USDT
$0.01699
$0.01699$0.01699
-0.75%
3.26M (USDT)
VELODROME/USDC
$0.01696
$0.01696$0.01696
-1.09%
3.07M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de VELODROME para USD

Montante

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.01699 USD