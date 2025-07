VELODROME

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Nome da criptoVELODROME

ClassificaçãoNo.532

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.00%

Fornecimento circulante915,202,511

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total2,150,316,375.8524466

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.42450570475479027,2024-12-13

Menor preço0.005446333086879164,2022-07-03

Blockchain públicaOP

