Análise técnica de TerraClassicUSD (USTC) hoje A página de Análise de TerraClassicUSD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TerraClassicUSD abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TerraClassicUSD (USTC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004965 -- -0.23% -8.13% -25.63%

Indicadores técnicos de TerraClassicUSD

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TerraClassicUSD em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 6 Compra 11 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 3 Compra 9 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004961 0.00496 R2 0.00496 0.004959 R1 0.004959 0.004959 PP 0.004958 0.004958 S1 0.004957 0.004957 S2 0.004956 0.004957 S3 0.004955 0.004956

Sinais de mercado TerraClassicUSD Volume líquido atual de ordens em aberto -0.30M $1.73 M $2.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.17 M Vendas ativas de 3 dias $0.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.26 M Vendas ativas de 7 dias $0.26 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de TerraClassicUSD Entrada líquida Preço de USTCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.07 M 0.00 2026-08-11 $0.13 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TerraClassicUSD (USTC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TerraClassicUSD. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USTC / USDT $0.004965 $0.004965 $0.004965 -0.38% 30.70M (USDT) Negociar