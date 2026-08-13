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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TerraClassicUSD, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TerraClassicUSD, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de TerraClassicUSD (USTC) hoje

Análise técnica de TerraClassicUSD (USTC) hoje

A página de Análise de TerraClassicUSD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TerraClassicUSD abaixo.

Variação de preço de TerraClassicUSD (USTC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004965---0.23%-8.13%-25.63%
Saiba mais sobre o preço de TerraClassicUSD

Indicadores técnicos de TerraClassicUSD

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TerraClassicUSD em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 6
Compra 11
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 3Compra 9
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004961
0.00496
R2
0.00496
0.004959
R1
0.004959
0.004959
PP
0.004958
0.004958
S1
0.004957
0.004957
S2
0.004956
0.004957
S3
0.004955
0.004956

Sinais de mercado TerraClassicUSD

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.30M
$1.73 M
$2.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.26 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TerraClassicUSD

Entrada líquidaPreço de USTCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.07 M0.00
2026-08-11$0.13 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
USTC/USDT
$0.004965
$0.004965$0.004965
-0.38%
30.70M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0.004965 USD