O preço ao vivo de TerraClassicUSD hoje é 0.0111 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USTC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USTC facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TerraClassicUSD hoje é 0.0111 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USTC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USTC facilmente na MEXC agora.

Mais sobre USTC

Informações sobre preços de USTC

Whitepaper de USTC

Site oficial do USTC

Tokenomics de USTC

Previsão de preço de USTC

Histórico de preço de USTC

Guia de compra de USTC

Conversor de USTC para moeda Fiat

Spot USTC

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de TerraClassicUSD

Cotação TerraClassicUSD (USTC)

Preço em tempo real de 1 USTC para USD

$0.0111
$0.0111$0.0111
-0.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de TerraClassicUSD (USTC)
Última atualização da página: 2025-10-09 03:00:47 (UTC+8)

Informações de preço de TerraClassicUSD (USTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01051
$ 0.01051$ 0.01051
Mínimo 24h
$ 0.01125
$ 0.01125$ 0.01125
Máximo 24h

$ 0.01051
$ 0.01051$ 0.01051

$ 0.01125
$ 0.01125$ 0.01125

$ 1.04679
$ 1.04679$ 1.04679

$ 0.006217587153532048
$ 0.006217587153532048$ 0.006217587153532048

-0.63%

-0.44%

-2.55%

-2.55%

O preço em tempo real de TerraClassicUSD (USTC) é $ 0.0111. Nas últimas 24 horas, USTC foi negociado entre a mínima de $ 0.01051 e a máxima de $ 0.01125, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USTC é $ 1.04679, enquanto o mais baixo é $ 0.006217587153532048.

Em termos de desempenho de curto prazo, USTC variou -0.63% na última hora, -0.44% nas últimas 24 horas e -2.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TerraClassicUSD (USTC)

No.536

$ 62.03M
$ 62.03M$ 62.03M

$ 872.20K
$ 872.20K$ 872.20K

$ 67.60M
$ 67.60M$ 67.60M

5.59B
5.59B 5.59B

--
----

6,090,296,258.676905
6,090,296,258.676905 6,090,296,258.676905

ETH

A capitalização de mercado atual de TerraClassicUSD é $ 62.03M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 872.20K. A oferta em circulação de USTC é 5.59B, com um fornecimento total de 6090296258.676905. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.60M.

Histórico de preços de TerraClassicUSD (USTC) em USD

Acompanhe as variações de preço de TerraClassicUSD para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000491-0.44%
30 dias$ -0.00225-16.86%
60 dias$ -0.00349-23.93%
90 dias$ -0.00217-16.36%
Variação de preço de TerraClassicUSD hoje

Hoje, USTC registrou uma variação de $ -0.0000491 (-0.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TerraClassicUSD

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00225 (-16.86%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TerraClassicUSD

Expandindo a visualização para 60 dias, USTC teve uma variação de $ -0.00349 (-23.93%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TerraClassicUSD

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00217 (-16.36%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TerraClassicUSD (USTC)!

Confira agora a página de histórico de preço do TerraClassicUSD.

O que é TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TerraClassicUSD de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de USTC para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre TerraClassicUSD em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TerraClassicUSD tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TerraClassicUSD (em USD)

Quanto valerá TerraClassicUSD (USTC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TerraClassicUSD (USTC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TerraClassicUSD.

Confira a previsão de preço de TerraClassicUSD agora!

Tokenomics de TerraClassicUSD (USTC)

Compreender a tokenomics de TerraClassicUSD (USTC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token USTC agora!

Como comprar TerraClassicUSD (USTC)

Quer saber como comprar TerraClassicUSD? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TerraClassicUSD facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

USTC para moedas locais

1 TerraClassicUSD (USTC) para VND
292.0965
1 TerraClassicUSD (USTC) para AUD
A$0.016761
1 TerraClassicUSD (USTC) para GBP
0.008214
1 TerraClassicUSD (USTC) para EUR
0.009546
1 TerraClassicUSD (USTC) para USD
$0.0111
1 TerraClassicUSD (USTC) para MYR
RM0.046731
1 TerraClassicUSD (USTC) para TRY
0.462759
1 TerraClassicUSD (USTC) para JPY
¥1.6872
1 TerraClassicUSD (USTC) para ARS
ARS$15.879771
1 TerraClassicUSD (USTC) para RUB
0.904095
1 TerraClassicUSD (USTC) para INR
0.985347
1 TerraClassicUSD (USTC) para IDR
Rp184.999926
1 TerraClassicUSD (USTC) para KRW
15.789417
1 TerraClassicUSD (USTC) para PHP
0.643911
1 TerraClassicUSD (USTC) para EGP
￡E.0.527916
1 TerraClassicUSD (USTC) para BRL
R$0.059385
1 TerraClassicUSD (USTC) para CAD
C$0.015429
1 TerraClassicUSD (USTC) para BDT
1.352091
1 TerraClassicUSD (USTC) para NGN
16.323438
1 TerraClassicUSD (USTC) para COP
$43.023156
1 TerraClassicUSD (USTC) para ZAR
R.0.190365
1 TerraClassicUSD (USTC) para UAH
0.460428
1 TerraClassicUSD (USTC) para TZS
T.Sh.27.2727
1 TerraClassicUSD (USTC) para VES
Bs2.0535
1 TerraClassicUSD (USTC) para CLP
$10.545
1 TerraClassicUSD (USTC) para PKR
Rs3.121431
1 TerraClassicUSD (USTC) para KZT
5.999994
1 TerraClassicUSD (USTC) para THB
฿0.360639
1 TerraClassicUSD (USTC) para TWD
NT$0.339105
1 TerraClassicUSD (USTC) para AED
د.إ0.040737
1 TerraClassicUSD (USTC) para CHF
Fr0.00888
1 TerraClassicUSD (USTC) para HKD
HK$0.086358
1 TerraClassicUSD (USTC) para AMD
֏4.24797
1 TerraClassicUSD (USTC) para MAD
.د.م0.101121
1 TerraClassicUSD (USTC) para MXN
$0.203796
1 TerraClassicUSD (USTC) para SAR
ريال0.041625
1 TerraClassicUSD (USTC) para ETB
Br1.60839
1 TerraClassicUSD (USTC) para KES
KSh1.435119
1 TerraClassicUSD (USTC) para JOD
د.أ0.0078699
1 TerraClassicUSD (USTC) para PLN
0.040626
1 TerraClassicUSD (USTC) para RON
лв0.048618
1 TerraClassicUSD (USTC) para SEK
kr0.104784
1 TerraClassicUSD (USTC) para BGN
лв0.018648
1 TerraClassicUSD (USTC) para HUF
Ft3.738591
1 TerraClassicUSD (USTC) para CZK
0.232878
1 TerraClassicUSD (USTC) para KWD
د.ك0.0033966
1 TerraClassicUSD (USTC) para ILS
0.036408
1 TerraClassicUSD (USTC) para BOB
Bs0.076701
1 TerraClassicUSD (USTC) para AZN
0.01887
1 TerraClassicUSD (USTC) para TJS
SM0.10323
1 TerraClassicUSD (USTC) para GEL
0.030081
1 TerraClassicUSD (USTC) para AOA
Kz10.174149
1 TerraClassicUSD (USTC) para BHD
.د.ب0.0041736
1 TerraClassicUSD (USTC) para BMD
$0.0111
1 TerraClassicUSD (USTC) para DKK
kr0.071262
1 TerraClassicUSD (USTC) para HNL
L0.291153
1 TerraClassicUSD (USTC) para MUR
0.506049
1 TerraClassicUSD (USTC) para NAD
$0.190587
1 TerraClassicUSD (USTC) para NOK
kr0.110778
1 TerraClassicUSD (USTC) para NZD
$0.019092
1 TerraClassicUSD (USTC) para PAB
B/.0.0111
1 TerraClassicUSD (USTC) para PGK
K0.046398
1 TerraClassicUSD (USTC) para QAR
ر.ق0.040404
1 TerraClassicUSD (USTC) para RSD
дин.1.119213
1 TerraClassicUSD (USTC) para UZS
soʻm133.734909
1 TerraClassicUSD (USTC) para ALL
L0.920745
1 TerraClassicUSD (USTC) para ANG
ƒ0.019869
1 TerraClassicUSD (USTC) para AWG
ƒ0.01998
1 TerraClassicUSD (USTC) para BBD
$0.0222
1 TerraClassicUSD (USTC) para BAM
KM0.018648
1 TerraClassicUSD (USTC) para BIF
Fr32.7339
1 TerraClassicUSD (USTC) para BND
$0.014319
1 TerraClassicUSD (USTC) para BSD
$0.0111
1 TerraClassicUSD (USTC) para JMD
$1.77711
1 TerraClassicUSD (USTC) para KHR
44.578266
1 TerraClassicUSD (USTC) para KMF
Fr4.7064
1 TerraClassicUSD (USTC) para LAK
241.304343
1 TerraClassicUSD (USTC) para LKR
Rs3.359526
1 TerraClassicUSD (USTC) para MDL
L0.186924
1 TerraClassicUSD (USTC) para MGA
Ar49.77573
1 TerraClassicUSD (USTC) para MOP
P0.088911
1 TerraClassicUSD (USTC) para MVR
0.16983
1 TerraClassicUSD (USTC) para MWK
MK19.270821
1 TerraClassicUSD (USTC) para MZN
MT0.70929
1 TerraClassicUSD (USTC) para NPR
Rs1.575534
1 TerraClassicUSD (USTC) para PYG
77.6223
1 TerraClassicUSD (USTC) para RWF
Fr16.0617
1 TerraClassicUSD (USTC) para SBD
$0.091353
1 TerraClassicUSD (USTC) para SCR
0.160173
1 TerraClassicUSD (USTC) para SRD
$0.423465
1 TerraClassicUSD (USTC) para SVC
$0.097125
1 TerraClassicUSD (USTC) para SZL
L0.190476
1 TerraClassicUSD (USTC) para TMT
m0.03885
1 TerraClassicUSD (USTC) para TND
د.ت0.032412
1 TerraClassicUSD (USTC) para TTD
$0.075369
1 TerraClassicUSD (USTC) para UGX
Sh38.1396
1 TerraClassicUSD (USTC) para XAF
Fr6.2604
1 TerraClassicUSD (USTC) para XCD
$0.02997
1 TerraClassicUSD (USTC) para XOF
Fr6.2604
1 TerraClassicUSD (USTC) para XPF
Fr1.1322
1 TerraClassicUSD (USTC) para BWP
P0.147741
1 TerraClassicUSD (USTC) para BZD
$0.022311
1 TerraClassicUSD (USTC) para CVE
$1.0545
1 TerraClassicUSD (USTC) para DJF
Fr1.9536
1 TerraClassicUSD (USTC) para DOP
$0.695859
1 TerraClassicUSD (USTC) para DZD
د.ج1.446552
1 TerraClassicUSD (USTC) para FJD
$0.025086
1 TerraClassicUSD (USTC) para GNF
Fr96.5145
1 TerraClassicUSD (USTC) para GTQ
Q0.085026
1 TerraClassicUSD (USTC) para GYD
$2.323119
1 TerraClassicUSD (USTC) para ISK
kr1.3431

Recurso TerraClassicUSD

Para uma compreensão mais aprofundada de TerraClassicUSD, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do TerraClassicUSD
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TerraClassicUSD

Quanto vale hoje o TerraClassicUSD (USTC)?
O preço ao vivo de USTC em USD é 0.0111 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de USTC para USD?
O preço atual de USTC para USD é $ 0.0111. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TerraClassicUSD?
A capitalização de mercado de USTC é $ 62.03M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de USTC?
O fornecimento circulante de USTC é de 5.59B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USTC?
USTC atingiu um preço máximo histórico de 1.04679 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USTC?
USTC atingiu um preço minímo histórico de 0.006217587153532048 USD.
Qual é o volume de negociação de USTC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USTC é $ 872.20K USD.
USTC vai subir ainda este ano?
USTC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do USTC para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-09 03:00:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o TerraClassicUSD (USTC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-09 06:24:00Atualizações da Indústria
U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000
10-09 00:05:00Atualizações da Indústria
Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours
10-08 11:51:08Atualizações da Indústria
BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h
10-08 03:05:00Atualizações da Indústria
$364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
10-07 15:18:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state
10-07 12:23:00Atualizações da Indústria
Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de USTC para USD

Montante

USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0.0111 USD

Negocie USTC

USTC/USDT
$0.0111
$0.0111$0.0111
-0.44%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --