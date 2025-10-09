Cotação TerraClassicUSD (USTC)
-0.63%
-0.44%
-2.55%
-2.55%
O preço em tempo real de TerraClassicUSD (USTC) é $ 0.0111. Nas últimas 24 horas, USTC foi negociado entre a mínima de $ 0.01051 e a máxima de $ 0.01125, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USTC é $ 1.04679, enquanto o mais baixo é $ 0.006217587153532048.
Em termos de desempenho de curto prazo, USTC variou -0.63% na última hora, -0.44% nas últimas 24 horas e -2.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
No.536
ETH
A capitalização de mercado atual de TerraClassicUSD é $ 62.03M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 872.20K. A oferta em circulação de USTC é 5.59B, com um fornecimento total de 6090296258.676905. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.60M.
Acompanhe as variações de preço de TerraClassicUSD para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0000491
|-0.44%
|30 dias
|$ -0.00225
|-16.86%
|60 dias
|$ -0.00349
|-23.93%
|90 dias
|$ -0.00217
|-16.36%
Hoje, USTC registrou uma variação de $ -0.0000491 (-0.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00225 (-16.86%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, USTC teve uma variação de $ -0.00349 (-23.93%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00217 (-16.36%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TerraClassicUSD (USTC)!
Confira agora a página de histórico de preço do TerraClassicUSD.
Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.
