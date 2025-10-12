O preço ao vivo de TRWA hoje é 0.006398 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRWA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRWA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TRWA hoje é 0.006398 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRWA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRWA facilmente na MEXC agora.

Cotação TRWA (TRWA)

Preço em tempo real de 1 TRWA para USD

$0.006399
$0.006399$0.006399
-8.80%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de TRWA (TRWA)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:44:37 (UTC+8)

Informações de preço de TRWA (TRWA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.006192
$ 0.006192$ 0.006192
Mínimo 24h
$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816
Máximo 24h

$ 0.006192
$ 0.006192$ 0.006192

$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816

$ 0.020769324352142213
$ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213

$ 0.002175266589617683
$ 0.002175266589617683$ 0.002175266589617683

-0.46%

-8.79%

-38.63%

-38.63%

O preço em tempo real de TRWA (TRWA) é $ 0.006398. Nas últimas 24 horas, TRWA foi negociado entre a mínima de $ 0.006192 e a máxima de $ 0.00816, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRWA é $ 0.020769324352142213, enquanto o mais baixo é $ 0.002175266589617683.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRWA variou -0.46% na última hora, -8.79% nas últimas 24 horas e -38.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TRWA (TRWA)

No.536

$ 44.80M
$ 44.80M$ 44.80M

$ 144.24K
$ 144.24K$ 144.24K

$ 63.98M
$ 63.98M$ 63.98M

7.00B
7.00B 7.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

70.02%

ETH

A capitalização de mercado atual de TRWA é $ 44.80M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 144.24K. A oferta em circulação de TRWA é 7.00B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63.98M.

Histórico de preços de TRWA (TRWA) em USD

Acompanhe as variações de preço de TRWA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00061745-8.79%
30 dias$ -0.006131-48.94%
60 dias$ -0.004741-42.57%
90 dias$ +0.002792+77.42%
Variação de preço de TRWA hoje

Hoje, TRWA registrou uma variação de $ -0.00061745 (-8.79%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TRWA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.006131 (-48.94%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TRWA

Expandindo a visualização para 60 dias, TRWA teve uma variação de $ -0.004741 (-42.57%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TRWA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.002792 (+77.42%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TRWA (TRWA)!

Confira agora a página de histórico de preço do TRWA.

O que é TRWA (TRWA)

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

TRWA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TRWA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TRWA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre TRWA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TRWA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TRWA (em USD)

Quanto valerá TRWA (TRWA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TRWA (TRWA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TRWA.

Confira a previsão de preço de TRWA agora!

Tokenomics de TRWA (TRWA)

Compreender a tokenomics de TRWA (TRWA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TRWA agora!

Como comprar TRWA (TRWA)

Quer saber como comprar TRWA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TRWA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TRWA para moedas locais

1 TRWA (TRWA) para VND
168.36337
1 TRWA (TRWA) para AUD
A$0.00985292
1 TRWA (TRWA) para GBP
0.00473452
1 TRWA (TRWA) para EUR
0.00550228
1 TRWA (TRWA) para USD
$0.006398
1 TRWA (TRWA) para MYR
RM0.02699956
1 TRWA (TRWA) para TRY
0.26769232
1 TRWA (TRWA) para JPY
¥0.966098
1 TRWA (TRWA) para ARS
ARS$9.04945916
1 TRWA (TRWA) para RUB
0.51990148
1 TRWA (TRWA) para INR
0.5678225
1 TRWA (TRWA) para IDR
Rp106.63329068
1 TRWA (TRWA) para KRW
9.13999086
1 TRWA (TRWA) para PHP
0.37313136
1 TRWA (TRWA) para EGP
￡E.0.30428888
1 TRWA (TRWA) para BRL
R$0.03525298
1 TRWA (TRWA) para CAD
C$0.0089572
1 TRWA (TRWA) para BDT
0.77569352
1 TRWA (TRWA) para NGN
9.35374804
1 TRWA (TRWA) para COP
$24.79839208
1 TRWA (TRWA) para ZAR
R.0.111965
1 TRWA (TRWA) para UAH
0.2651971
1 TRWA (TRWA) para TZS
T.Sh.15.68137004
1 TRWA (TRWA) para VES
Bs1.241212
1 TRWA (TRWA) para CLP
$6.11009
1 TRWA (TRWA) para PKR
Rs1.80372416
1 TRWA (TRWA) para KZT
3.4286882
1 TRWA (TRWA) para THB
฿0.20895868
1 TRWA (TRWA) para TWD
NT$0.19654656
1 TRWA (TRWA) para AED
د.إ0.02348066
1 TRWA (TRWA) para CHF
Fr0.00505442
1 TRWA (TRWA) para HKD
HK$0.04977644
1 TRWA (TRWA) para AMD
֏2.4363584
1 TRWA (TRWA) para MAD
.د.م0.05834976
1 TRWA (TRWA) para MXN
$0.11893882
1 TRWA (TRWA) para SAR
ريال0.0239925
1 TRWA (TRWA) para ETB
Br0.9389065
1 TRWA (TRWA) para KES
KSh0.82348658
1 TRWA (TRWA) para JOD
د.أ0.004536182
1 TRWA (TRWA) para PLN
0.02341668
1 TRWA (TRWA) para RON
лв0.02802324
1 TRWA (TRWA) para SEK
kr0.06084498
1 TRWA (TRWA) para BGN
лв0.01074864
1 TRWA (TRWA) para HUF
Ft2.16290788
1 TRWA (TRWA) para CZK
0.13384616
1 TRWA (TRWA) para KWD
د.ك0.00195139
1 TRWA (TRWA) para ILS
0.02092146
1 TRWA (TRWA) para BOB
Bs0.04408222
1 TRWA (TRWA) para AZN
0.0108766
1 TRWA (TRWA) para TJS
SM0.05898956
1 TRWA (TRWA) para GEL
0.0172746
1 TRWA (TRWA) para AOA
Kz5.86434282
1 TRWA (TRWA) para BHD
.د.ب0.00239925
1 TRWA (TRWA) para BMD
$0.006398
1 TRWA (TRWA) para DKK
kr0.04107516
1 TRWA (TRWA) para HNL
L0.16724372
1 TRWA (TRWA) para MUR
0.29098104
1 TRWA (TRWA) para NAD
$0.10978968
1 TRWA (TRWA) para NOK
kr0.06474776
1 TRWA (TRWA) para NZD
$0.01113252
1 TRWA (TRWA) para PAB
B/.0.006398
1 TRWA (TRWA) para PGK
K0.02712752
1 TRWA (TRWA) para QAR
ر.ق0.02322474
1 TRWA (TRWA) para RSD
дин.0.6452383
1 TRWA (TRWA) para UZS
soʻm77.08431962
1 TRWA (TRWA) para ALL
L0.5326335
1 TRWA (TRWA) para ANG
ƒ0.01145242
1 TRWA (TRWA) para AWG
ƒ0.01145242
1 TRWA (TRWA) para BBD
$0.012796
1 TRWA (TRWA) para BAM
KM0.01074864
1 TRWA (TRWA) para BIF
Fr18.925284
1 TRWA (TRWA) para BND
$0.00825342
1 TRWA (TRWA) para BSD
$0.006398
1 TRWA (TRWA) para JMD
$1.02412786
1 TRWA (TRWA) para KHR
25.69475188
1 TRWA (TRWA) para KMF
Fr2.712752
1 TRWA (TRWA) para LAK
139.08695374
1 TRWA (TRWA) para LKR
Rs1.92765342
1 TRWA (TRWA) para MDL
L0.1081262
1 TRWA (TRWA) para MGA
Ar28.56246344
1 TRWA (TRWA) para MOP
P0.05099206
1 TRWA (TRWA) para MVR
0.0978894
1 TRWA (TRWA) para MWK
MK11.05004978
1 TRWA (TRWA) para MZN
MT0.4088322
1 TRWA (TRWA) para NPR
Rs0.9046772
1 TRWA (TRWA) para PYG
44.741214
1 TRWA (TRWA) para RWF
Fr9.257906
1 TRWA (TRWA) para SBD
$0.05265554
1 TRWA (TRWA) para SCR
0.09110752
1 TRWA (TRWA) para SRD
$0.24549126
1 TRWA (TRWA) para SVC
$0.05572658
1 TRWA (TRWA) para SZL
L0.1097257
1 TRWA (TRWA) para TMT
m0.022393
1 TRWA (TRWA) para TND
د.ت0.018752538
1 TRWA (TRWA) para TTD
$0.04325048
1 TRWA (TRWA) para UGX
Sh21.829976
1 TRWA (TRWA) para XAF
Fr3.608472
1 TRWA (TRWA) para XCD
$0.0172746
1 TRWA (TRWA) para XOF
Fr3.608472
1 TRWA (TRWA) para XPF
Fr0.652596
1 TRWA (TRWA) para BWP
P0.09040374
1 TRWA (TRWA) para BZD
$0.012796
1 TRWA (TRWA) para CVE
$0.6068503
1 TRWA (TRWA) para DJF
Fr1.132446
1 TRWA (TRWA) para DOP
$0.40160246
1 TRWA (TRWA) para DZD
د.ج0.83263572
1 TRWA (TRWA) para FJD
$0.01452346
1 TRWA (TRWA) para GNF
Fr55.15076
1 TRWA (TRWA) para GTQ
Q0.04875276
1 TRWA (TRWA) para GYD
$1.33257544
1 TRWA (TRWA) para ISK
kr0.774158

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TRWA

Quanto vale hoje o TRWA (TRWA)?
O preço ao vivo de TRWA em USD é 0.006398 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TRWA para USD?
O preço atual de TRWA para USD é $ 0.006398. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TRWA?
A capitalização de mercado de TRWA é $ 44.80M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TRWA?
O fornecimento circulante de TRWA é de 7.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRWA?
TRWA atingiu um preço máximo histórico de 0.020769324352142213 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRWA?
TRWA atingiu um preço minímo histórico de 0.002175266589617683 USD.
Qual é o volume de negociação de TRWA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRWA é $ 144.24K USD.
TRWA vai subir ainda este ano?
TRWA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRWA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:44:37 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

TRWA/USDT
$0.006399
