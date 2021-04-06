Análise técnica de Alien Worlds Trilium (TLM) hoje A página de Análise de Alien Worlds Trilium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TLM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alien Worlds Trilium abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Alien Worlds Trilium (TLM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0015998 -- -6.11% -9.31% -24.22%

Indicadores técnicos de Alien Worlds Trilium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alien Worlds Trilium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 3 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 1 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001599 0.001598 R2 0.001598 0.001598 R1 0.001598 0.001598 PP 0.001597 0.001597 S1 0.001597 0.001597 S2 0.001596 0.001597 S3 0.001596 0.001596

Sinais de mercado Alien Worlds Trilium Volume líquido atual de ordens em aberto -0.91M $13.67 M $14.58 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $0.26 M Vendas ativas de 3 dias $0.29 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.04M Compras ativas de 7 dias $0.64 M Vendas ativas de 7 dias $0.67 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Alien Worlds Trilium Entrada líquida Preço de TLMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.06 M 0.00 2026-08-12 -$0.08 M 0.00 2026-08-11 -$0.07 M 0.00 2026-08-10 -$0.09 M 0.00 2026-08-09 -$0.13 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Alien Worlds Trilium (TLM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Alien Worlds Trilium. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TLM / USDT $0.0015998 $0.0015998 $0.0015998 +3.43% 44.00M (USDT) Negociar TLM / USDC $0.0016005 $0.0016005 $0.0016005 +3.59% 35.38M (USDT) Negociar