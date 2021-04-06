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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Alien Worlds Trilium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Alien Worlds Trilium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Alien Worlds Trilium (TLM) hoje

Análise técnica de Alien Worlds Trilium (TLM) hoje

A página de Análise de Alien Worlds Trilium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TLM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alien Worlds Trilium abaixo.

Variação de preço de Alien Worlds Trilium (TLM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0015998---6.11%-9.31%-24.22%
Saiba mais sobre o preço de Alien Worlds Trilium

Indicadores técnicos de Alien Worlds Trilium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alien Worlds Trilium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 3
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 1Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001599
0.001598
R2
0.001598
0.001598
R1
0.001598
0.001598
PP
0.001597
0.001597
S1
0.001597
0.001597
S2
0.001596
0.001597
S3
0.001596
0.001596

Sinais de mercado Alien Worlds Trilium

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.91M
$13.67 M
$14.58 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.26 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.29 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.67 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Alien Worlds Trilium

Entrada líquidaPreço de TLMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.06 M0.00
2026-08-12-$0.08 M0.00
2026-08-11-$0.07 M0.00
2026-08-10-$0.09 M0.00
2026-08-09-$0.13 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Alien Worlds Trilium (TLM) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TLM/USDT
$0.0015998
$0.0015998$0.0015998
+3.43%
44.00M (USDT)
TLM/USDC
$0.0016005
$0.0016005$0.0016005
+3.59%
35.38M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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