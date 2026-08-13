Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TIA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TIA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre TIA

Informações sobre preços de TIA

O que é TIA

Whitepaper de TIA

Site oficial do TIA

Tokenomics de TIA

Previsão de preço de TIA

Histórico de preço de TIA

Guia de compra de TIA

Conversor de TIA para moeda Fiat

Spot TIA

Futuros USDT-M de TIA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de TIA (TIA) hoje

Análise técnica de TIA (TIA) hoje

A página de Análise de TIA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TIA abaixo.

Variação de preço de TIA (TIA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3067---8.78%-23.60%-32.75%
Saiba mais sobre o preço de TIA

Indicadores técnicos de TIA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TIA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 4
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3066
0.3065
R2
0.3065
0.3065
R1
0.3065
0.3065
PP
0.3064
0.3064
S1
0.3064
0.3064
S2
0.3063
0.3064
S3
0.3063
0.3063

Sinais de mercado TIA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.67M
$9.81 M
$10.48 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.17M
Compras ativas de 3 dias
$5.79 M
Vendas ativas de 3 dias
$5.62 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.14M
Compras ativas de 7 dias
$13.97 M
Vendas ativas de 7 dias
$13.83 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TIA

Entrada líquidaPreço de TIAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.30
2026-08-12-$0.12 M0.31
2026-08-11-$0.21 M0.31
2026-08-10-$0.22 M0.33
2026-08-09$0.08 M0.33

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre TIA

Negocie TIA (TIA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TIA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TIA/USDT
$0.3067
$0.3067$0.3067
-0.38%
1.14M (USDT)
TIA/USDC
$0.3066
$0.3066$0.3066
-0.22%
173.83K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de TIA para USD

Montante

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 0.3066 USD