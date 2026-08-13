Análise técnica de Bittensor (TAO) hoje A página de Análise de Bittensor fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bittensor abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bittensor (TAO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $200.05 -- +1.23% -0.62% -34.31%

Indicadores técnicos de Bittensor

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bittensor em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 1 Compra 12 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 200.05 200.03 R2 200.03 200.0185 R1 200.02 200.0114 PP 200 200 S1 199.99 199.9885 S2 199.97 199.9814 S3 199.96 199.97

Sinais de mercado Bittensor Volume líquido atual de ordens em aberto -0.41M $13.77 M $14.18 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 2.67M Compras ativas de 3 dias $98.43 M Vendas ativas de 3 dias $95.75 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.18M Compras ativas de 7 dias $257.81 M Vendas ativas de 7 dias $257.99 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bittensor Entrada líquida Preço de TAOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$1.03 M 200.02 2026-08-12 $0.61 M 199.89 2026-08-11 -$1.43 M 198.40 2026-08-10 -$0.82 M 202.37 2026-08-09 $1.72 M 208.87 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bittensor (TAO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bittensor. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TAO / USDT $200.06 $200.06 $200.06 +0.18% 5.93K (USDT) Negociar TAO / USDC $199.89 $199.89 $199.89 +0.22% 1.31K (USDT) Negociar TAO / EUR $173.39 $173.39 $173.39 +0.27% 327.02 (USDT) Negociar TAO / USD1 $200.22 $200.22 $200.22 +0.19% 280.86 (USDT) Negociar