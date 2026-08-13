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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bittensor, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bittensor, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Bittensor (TAO) hoje

Análise técnica de Bittensor (TAO) hoje

A página de Análise de Bittensor fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bittensor abaixo.

Variação de preço de Bittensor (TAO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$200.05--+1.23%-0.62%-34.31%
Saiba mais sobre o preço de Bittensor

Indicadores técnicos de Bittensor

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bittensor em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 1
Compra 12
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
200.05
200.03
R2
200.03
200.0185
R1
200.02
200.0114
PP
200
200
S1
199.99
199.9885
S2
199.97
199.9814
S3
199.96
199.97

Sinais de mercado Bittensor

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.41M
$13.77 M
$14.18 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
2.67M
Compras ativas de 3 dias
$98.43 M
Vendas ativas de 3 dias
$95.75 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.18M
Compras ativas de 7 dias
$257.81 M
Vendas ativas de 7 dias
$257.99 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bittensor

Entrada líquidaPreço de TAOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$1.03 M200.02
2026-08-12$0.61 M199.89
2026-08-11-$1.43 M198.40
2026-08-10-$0.82 M202.37
2026-08-09$1.72 M208.87

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Bittensor (TAO) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TAO/USDT
$200.06
$200.06$200.06
+0.18%
5.93K (USDT)
TAO/USDC
$199.89
$199.89$199.89
+0.22%
1.31K (USDT)
TAO/EUR
$173.39
$173.39$173.39
+0.27%
327.02 (USDT)
TAO/USD1
$200.22
$200.22$200.22
+0.19%
280.86 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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