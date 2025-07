TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Nome da criptoTAO

ClassificaçãoNo.30

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2,736.73%

Fornecimento circulante9,423,419

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total9,423,419

Taxa circulante0.4487%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico767.6796797200545,2024-04-11

Menor preço30.40095531468245,2023-05-14

Blockchain públicaTAO

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.