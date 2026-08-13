Análise técnica de Synapse (SYN) hoje A página de Análise de Synapse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SYN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Synapse abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Synapse (SYN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.10553 -- -22.35% -57.20% +91.38%

Indicadores técnicos de Synapse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Synapse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1056 0.1055 R2 0.1055 0.1055 R1 0.1055 0.1055 PP 0.1054 0.1054 S1 0.1054 0.1054 S2 0.1053 0.1054 S3 0.1053 0.1053

Sinais de mercado Synapse Volume líquido atual de ordens em aberto -0.82M $10.35 M $11.17 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.05M Compras ativas de 3 dias $1.02 M Vendas ativas de 3 dias $1.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.13M Compras ativas de 7 dias $6.12 M Vendas ativas de 7 dias $5.99 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Synapse Entrada líquida Preço de SYNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.10 2026-08-12 -$0.08 M 0.11 2026-08-11 -$0.04 M 0.11 2026-08-10 $0.04 M 0.10 2026-08-09 $0.17 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Synapse (SYN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Synapse. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SYN / USDT $0.10538 $0.10538 $0.10538 -0.69% 1.47M (USDT) Negociar