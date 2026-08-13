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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Synapse, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Synapse, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Synapse (SYN) hoje

Análise técnica de Synapse (SYN) hoje

A página de Análise de Synapse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SYN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Synapse abaixo.

Variação de preço de Synapse (SYN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.10553---22.35%-57.20%+91.38%
Saiba mais sobre o preço de Synapse

Indicadores técnicos de Synapse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Synapse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1056
0.1055
R2
0.1055
0.1055
R1
0.1055
0.1055
PP
0.1054
0.1054
S1
0.1054
0.1054
S2
0.1053
0.1054
S3
0.1053
0.1053

Sinais de mercado Synapse

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.82M
$10.35 M
$11.17 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.05M
Compras ativas de 3 dias
$1.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.13M
Compras ativas de 7 dias
$6.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$5.99 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Synapse

Entrada líquidaPreço de SYNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.10
2026-08-12-$0.08 M0.11
2026-08-11-$0.04 M0.11
2026-08-10$0.04 M0.10
2026-08-09$0.17 M0.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SYN/USDT
$0.10538
$0.10538$0.10538
-0.69%
1.47M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.10553 USD