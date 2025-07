SYN

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Nome da criptoSYN

ClassificaçãoNo.825

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4,05%

Fornecimento circulante181 799 134,39055774

Fornecimento máximo250 000 000

Fornecimento total196 525 937,58977944

Taxa circulante0.7271%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.014042221515074,2021-10-23

Menor preço0.08414639000492928,2025-07-05

Blockchain públicaETH

