Preço de Superform hoje

O preço ao vivo de Superform (SUPERFORM) hoje é R$ 0.05615, com uma variação de 0.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUPERFORM para BRL é de R$ 0.05615 por SUPERFORM.

Superform ocupa atualmente a posição #870 em capitalização de mercado, totalizando R$ 10.77M, com um fornecimento em circulação de 191.88M SUPERFORM. Nas últimas 24 horas, SUPERFORM foi negociado entre R$ 0.05486 (mínimo) e R$ 0.05774 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.556387530605585642, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1433174465333771553.

No desempenho de curto prazo, SUPERFORM movimentou-se -0.02% na última hora e -5.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.78K.

Informações de mercado de Superform (SUPERFORM)

Classificação No.870 Capitalização de mercado R$ 10.77MR$ 10.77M R$ 10.77M Volume (24h) R$ 54.78KR$ 54.78K R$ 54.78K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 56.15MR$ 56.15M R$ 56.15M Fornecimento Circulante 191.88M 191.88M 191.88M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 19.18% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Superform é R$ 10.77M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.78K. A oferta em circulação de SUPERFORM é 191.88M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 56.15M.