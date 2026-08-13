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Análise técnica de STRK (STRK) hoje

Análise técnica de STRK (STRK) hoje

A página de Análise de STRK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STRK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STRK abaixo.

Variação de preço de STRK (STRK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0228---10.56%-21.49%-50.78%
Saiba mais sobre o preço de STRK

Indicadores técnicos de STRK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STRK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 7
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 3Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02277
0.02277
R2
0.02277
0.02276
R1
0.02276
0.02276
PP
0.02276
0.02276
S1
0.02275
0.02275
S2
0.02275
0.02275
S3
0.02274
0.02275

Sinais de mercado STRK

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.18M
$7.76 M
$8.94 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.09M
Compras ativas de 3 dias
$1.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.28 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$3.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de STRK

Entrada líquidaPreço de STRKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.09 M0.02
2026-08-12$0.03 M0.02
2026-08-11-$0.09 M0.02
2026-08-10$0.14 M0.02
2026-08-09-$0.02 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie STRK (STRK) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STRK/USDT
$0.0228
$0.0228$0.0228
-1.29%
7.17M (USDT)
STRK/USDC
$0.02278
$0.02278$0.02278
-1.42%
2.44M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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STRK
STRK
USD
USD

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