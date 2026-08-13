Análise técnica de STRK (STRK) hoje A página de Análise de STRK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STRK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STRK abaixo. Cadastrar

Variação de preço de STRK (STRK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0228 -- -10.56% -21.49% -50.78%

Indicadores técnicos de STRK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STRK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 7 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02277 0.02277 R2 0.02277 0.02276 R1 0.02276 0.02276 PP 0.02276 0.02276 S1 0.02275 0.02275 S2 0.02275 0.02275 S3 0.02274 0.02275

Sinais de mercado STRK Volume líquido atual de ordens em aberto -1.18M $7.76 M $8.94 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.09M Compras ativas de 3 dias $1.19 M Vendas ativas de 3 dias $1.28 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $3.12 M Vendas ativas de 7 dias $3.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de STRK Entrada líquida Preço de STRKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.09 M 0.02 2026-08-12 $0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.09 M 0.02 2026-08-10 $0.14 M 0.02 2026-08-09 -$0.02 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie STRK (STRK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STRK. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STRK / USDT $0.0228 $0.0228 $0.0228 -1.29% 7.17M (USDT) Negociar STRK / USDC $0.02278 $0.02278 $0.02278 -1.42% 2.44M (USDT) Negociar