O preço ao vivo de StrikeBit AI hoje é 0.01679 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STRIKE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STRIKE facilmente na MEXC agora.

Logo de StrikeBit AI

Cotação StrikeBit AI (STRIKE)

Preço em tempo real de 1 STRIKE para USD

-2.21%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de StrikeBit AI (STRIKE)
Última atualização da página: 2025-10-09 02:10:13 (UTC+8)

Informações de preço de StrikeBit AI (STRIKE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-1.76%

-2.21%

-25.35%

-25.35%

O preço em tempo real de StrikeBit AI (STRIKE) é $ 0.01679. Nas últimas 24 horas, STRIKE foi negociado entre a mínima de $ 0.01623 e a máxima de $ 0.01947, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STRIKE é $ 0.04711552179324889, enquanto o mais baixo é $ 0.015066798634130362.

Em termos de desempenho de curto prazo, STRIKE variou -1.76% na última hora, -2.21% nas últimas 24 horas e -25.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de StrikeBit AI (STRIKE)

No.1613

10.49%

BSC

A capitalização de mercado atual de StrikeBit AI é $ 3.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 71.73K. A oferta em circulação de STRIKE é 209.90M, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.58M.

Histórico de preços de StrikeBit AI (STRIKE) em USD

Acompanhe as variações de preço de StrikeBit AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0003794-2.21%
30 dias$ +0.00679+67.90%
60 dias$ +0.00679+67.90%
90 dias$ +0.00679+67.90%
Variação de preço de StrikeBit AI hoje

Hoje, STRIKE registrou uma variação de $ -0.0003794 (-2.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de StrikeBit AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.00679 (+67.90%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de StrikeBit AI

Expandindo a visualização para 60 dias, STRIKE teve uma variação de $ +0.00679 (+67.90%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de StrikeBit AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00679 (+67.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de StrikeBit AI (STRIKE)!

Confira agora a página de histórico de preço do StrikeBit AI.

O que é StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em StrikeBit AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de STRIKE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre StrikeBit AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de StrikeBit AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do StrikeBit AI (em USD)

Quanto valerá StrikeBit AI (STRIKE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em StrikeBit AI (STRIKE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para StrikeBit AI.

Confira a previsão de preço de StrikeBit AI agora!

Tokenomics de StrikeBit AI (STRIKE)

Compreender a tokenomics de StrikeBit AI (STRIKE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token STRIKE agora!

Como comprar StrikeBit AI (STRIKE)

Quer saber como comprar StrikeBit AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar StrikeBit AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

STRIKE para moedas locais

Recurso StrikeBit AI

Para uma compreensão mais aprofundada de StrikeBit AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do StrikeBit AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre StrikeBit AI

Quanto vale hoje o StrikeBit AI (STRIKE)?
O preço ao vivo de STRIKE em USD é 0.01679 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de STRIKE para USD?
O preço atual de STRIKE para USD é $ 0.01679. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de StrikeBit AI?
A capitalização de mercado de STRIKE é $ 3.52M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de STRIKE?
O fornecimento circulante de STRIKE é de 209.90M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STRIKE?
STRIKE atingiu um preço máximo histórico de 0.04711552179324889 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STRIKE?
STRIKE atingiu um preço minímo histórico de 0.015066798634130362 USD.
Qual é o volume de negociação de STRIKE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STRIKE é $ 71.73K USD.
STRIKE vai subir ainda este ano?
STRIKE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STRIKE para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o StrikeBit AI (STRIKE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-09 06:24:00Atualizações da Indústria
U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000
10-09 00:05:00Atualizações da Indústria
Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours
10-08 11:51:08Atualizações da Indústria
BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h
10-08 03:05:00Atualizações da Indústria
$364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
10-07 15:18:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state
10-07 12:23:00Atualizações da Indústria
Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

