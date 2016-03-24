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Análise técnica de STEEM (STEEM) hoje

Análise técnica de STEEM (STEEM) hoje

A página de Análise de STEEM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STEEM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STEEM abaixo.

Variação de preço de STEEM (STEEM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03572---3.33%-9.85%-39.47%
Saiba mais sobre o preço de STEEM

Indicadores técnicos de STEEM

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STEEM em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 2Compra 9
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03564
0.03563
R2
0.03563
0.03563
R1
0.03563
0.03563
PP
0.03562
0.03562
S1
0.03562
0.03562
S2
0.03561
0.03562
S3
0.03561
0.03561

Sinais de mercado STEEM

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$5.08 M
$5.34 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de STEEM

Entrada líquidaPreço de STEEMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STEEM/USDT
$0.03572
$0.03572$0.03572
-0.91%
2.50M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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STEEM
USD
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