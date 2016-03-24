Análise técnica de STEEM (STEEM) hoje A página de Análise de STEEM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STEEM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STEEM abaixo. Cadastrar

Variação de preço de STEEM (STEEM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03572 -- -3.33% -9.85% -39.47%

Indicadores técnicos de STEEM

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STEEM em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 2 Compra 9 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03564 0.03563 R2 0.03563 0.03563 R1 0.03563 0.03563 PP 0.03562 0.03562 S1 0.03562 0.03562 S2 0.03561 0.03562 S3 0.03561 0.03561

Sinais de mercado STEEM Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $5.08 M $5.34 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de STEEM Entrada líquida Preço de STEEMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie STEEM (STEEM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STEEM. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STEEM / USDT $0.03572 $0.03572 $0.03572 -0.91% 2.50M (USDT) Negociar