STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Nome da criptoSTEEM

ClassificaçãoNo.437

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.04%

Fornecimento circulante518,971,549.365

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total518,971,549.365

Taxa circulante%

Data de emissão2016-03-24 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico8.574419975280762,2018-01-03

Menor preço0.0691922977566719,2017-03-10

Blockchain públicaSTEEM

Setor

Midias sociais

