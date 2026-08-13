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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SSV Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SSV Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SSV Token (SSV) hoje

Análise técnica de SSV Token (SSV) hoje

A página de Análise de SSV Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SSV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SSV Token abaixo.

Variação de preço de SSV Token (SSV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.044---0.69%+0.93%-28.61%
Saiba mais sobre o preço de SSV Token

Indicadores técnicos de SSV Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SSV Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 2
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.0426
2.0423
R2
2.0423
2.0419
R1
2.0416
2.0417
PP
2.0413
2.0413
S1
2.0406
2.0409
S2
2.0403
2.0407
S3
2.0396
2.0403

Sinais de mercado SSV Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.27M
$4.43 M
$4.70 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SSV Token

Entrada líquidaPreço de SSVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M2.04
2026-08-12$0.02 M2.05
2026-08-11-$0.02 M2.04
2026-08-10-$0.02 M2.11
2026-08-09$0.05 M2.14

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SSV/USDT
$2.043
$2.043$2.043
-0.48%
25.10K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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