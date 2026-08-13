Análise técnica de SSV Token (SSV) hoje A página de Análise de SSV Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SSV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SSV Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SSV Token (SSV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.044 -- -0.69% +0.93% -28.61%

Indicadores técnicos de SSV Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SSV Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 2 Compra 19 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.0426 2.0423 R2 2.0423 2.0419 R1 2.0416 2.0417 PP 2.0413 2.0413 S1 2.0406 2.0409 S2 2.0403 2.0407 S3 2.0396 2.0403

Sinais de mercado SSV Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.27M $4.43 M $4.70 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SSV Token Entrada líquida Preço de SSVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 2.04 2026-08-12 $0.02 M 2.05 2026-08-11 -$0.02 M 2.04 2026-08-10 -$0.02 M 2.11 2026-08-09 $0.05 M 2.14 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SSV Token (SSV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SSV Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SSV / USDT $2.043 $2.043 $2.043 -0.48% 25.10K (USDT) Negociar