Preço de Illusion of Life hoje

O preço ao vivo de Illusion of Life (SPARK) hoje é $ 0.001506, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPARK para USD é de $ 0.001506 por SPARK.

Illusion of Life ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SPARK. Nas últimas 24 horas, SPARK foi negociado entre $ 0.00148 (mínimo) e $ 0.001665 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SPARK movimentou-se -0.80% na última hora e -12.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.09K.

Informações de mercado de Illusion of Life (SPARK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 59.09K$ 59.09K $ 59.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Illusion of Life é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.09K. A oferta em circulação de SPARK é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.