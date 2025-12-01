Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) (USD)
Obtenha previsões de preço de Illusion of Life para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto SPARK pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.
*Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários.
Previsão de preço Illusion of Life para 2025-2050 (USD)
Com base na sua previsão, Illusion of Life pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.001383 em 2025.Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) para 2026 (próximo ano)
Com base na sua previsão, Illusion of Life pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.001452 em 2026.Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) para 2027 (em 2 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de SPARK em 2027 é $ 0.001524 com uma taxa de crescimento de 10.25%.Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) para 2028 (em 3 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de SPARK em 2028 é $ 0.001600 com uma taxa de crescimento de 15.76%.Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) para 2029 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SPARK em 2029 é $ 0.001681, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%.Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SPARK em 2030 é $ 0.001765, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%.Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) para 2040 (em 15 anos)
Em 2040, o preço de Illusion of Life pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.002875.Previsão de preço de Illusion of Life (SPARK) para 2050 (em 25 anos)
Em 2050, o preço de Illusion of Life pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.004683.
- 2025$ 0.0013830.00%
- 2026$ 0.0014525.00%
- 2027$ 0.00152410.25%
- 2028$ 0.00160015.76%
- 2029$ 0.00168121.55%
- 2030$ 0.00176527.63%
- 2031$ 0.00185334.01%
- 2032$ 0.00194640.71%
- 2033$ 0.00204347.75%
- 2034$ 0.00214555.13%
- 2035$ 0.00225262.89%
- 2036$ 0.00236571.03%
- 2037$ 0.00248379.59%
- 2038$ 0.00260788.56%
- 2039$ 0.00273897.99%
- 2040$ 0.002875107.89%
Previsão de preço de curto prazo para Illusion of Life: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias
- December 1, 2025(Hoje)$ 0.0013830.00%
- December 2, 2025(Amanhã)$ 0.0013830.01%
- December 8, 2025(Esta semana)$ 0.0013840.10%
- December 31, 2025(30 dias)$ 0.0013880.41%
O preço previsto para SPARK em
Para December 2, 2025(Amanhã), a previsão de preço para SPARK, com base em um crescimento anual de
Até December 8, 2025(Esta semana), a previsão de preço para SPARK, com base em uma taxa de crescimento anual de
Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para SPARK é de
Estatísticas atuais de preços de Illusion of Life
-8.89%
--
Preço histórico de Illusion of Life
De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Illusion of Life, o preço atual do Illusion of Life é de 0.001383 USD. O fornecimento circulante do Illusion of Life (SPARK) é de
- 24 horas-0.14%$ -0.000224$ 0.001689$ 0.001347
- 7 dias-0.20%$ -0.000358$ 0.00196$ 0.001347
- 30 dias-0.48%$ -0.001300$ 0.00464$ 0.001347
Nas últimas 24 horas, Illusion of Life apresentou uma movimentação de preço de
Nos últimos 7 dias, o Illusion of Life foi negociado com um valor máximo de
No último mês, o Illusion of Life registrou uma variação de
Como funciona o módulo de previsão de preço do Illusion of Life (SPARK)?
O módulo de previsão de preço do Illusion of Life é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do SPARK com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token.
Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Illusion of Life ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro.
Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do SPARK, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo.
Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Illusion of Life. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas.
O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do SPARK, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token.
Indicadores técnicos para previsão de preços
Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem:
Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência.
Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do SPARK para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish).
Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Illusion of Life.
Por que a previsão de preço SPARK é importante?
As previsões de preços de SPARK são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:
Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.
Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.
Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.
Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.
Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.
Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.
Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.
Perguntas frequentes (FAQ):
Aviso legal
O conteúdo publicado em nossas páginas de previsões de preços de cripto é baseado em informações e feedback fornecidos por usuários da MEXC e/ou outras fontes terceiras. É apresentado a você na forma "como está" apenas para fins informativos e ilustrativos, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo. É importante notar que as previsões de preços apresentadas podem não ser precisas e não devem ser tratadas como tal. Os preços futuros podem diferir significativamente das previsões apresentadas e não devem ser usados como base para decisões de investimento.
Além disso, este conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, nem tem a intenção de recomendar a compra de qualquer produto ou serviço específico. A MEXC não será responsável por qualquer perda que você possa incorrer como resultado da referência, uso e/ou dependência de qualquer conteúdo publicado em nossas páginas de previsão de preços de criptomoedas. É essencial estar ciente de que os preços de ativos digitais estão sujeitos a alto risco de mercado e volatilidade de preços. O valor do seu investimento pode tanto diminuir quanto aumentar, e não há garantia de recuperar o valor inicialmente investido. Em última análise, você é o único responsável por suas decisões de investimento, e a MEXC não é responsável por quaisquer perdas que você possa incorrer. Por favor, tenha em mente que o desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Você deve investir apenas em produtos com os quais esteja familiarizado e entender os riscos associados. Considere cuidadosamente sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco, e consulte um consultor financeiro independente antes de tomar qualquer decisão de investimento.
