O que é The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em The Unfettered Souls de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de SOULS para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre The Unfettered Souls em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de The Unfettered Souls tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do The Unfettered Souls

As previsões de preços de criptomoedas envolvem a previsão ou especulação sobre os valores futuros das criptomoedas. Essas previsões têm como objetivo antecipar o valor potencial futuro de criptomoedas específicas, como The Unfettered Souls, Bitcoin ou Ethereum. Qual será o preço futuro de SOULS? Quanto valerá em 2026, 2027, 2028, e até 2050? Para informações detalhadas de previsão, por favor, confira nossa página de previsão de preços de The Unfettered Souls.

Histórico de preços de The Unfettered Souls

Acompanhar a trajetória de preço de SOULS fornece insights valiosos sobre seu desempenho passado e ajuda os investidores a entender os fatores que influenciam seu valor ao longo do tempo. Compreender esses padrões históricos pode oferecer um contexto valioso para avaliar a potencial trajetória futura de SOULS. Para informações detalhadas sobre o histórico de preços, por favor, confira nossa página de histórico de preços de The Unfettered Souls.

Tokenomics de The Unfettered Souls (SOULS)

Compreender a tokenomics de The Unfettered Souls (SOULS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SOULS agora!

Como comprar The Unfettered Souls (SOULS)

Quer saber como comprar The Unfettered Souls? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar The Unfettered Souls facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SOULS para moedas locais

1 SOULS para VND ₫ 9.131305 1 SOULS para AUD A$ 0.00053091 1 SOULS para GBP £ 0.00025331 1 SOULS para EUR € 0.00029495 1 SOULS para USD $ 0.000347 1 SOULS para MYR RM 0.00147475 1 SOULS para TRY ₺ 0.01389388 1 SOULS para JPY ¥ 0.050662 1 SOULS para RUB ₽ 0.02714928 1 SOULS para INR ₹ 0.02976219 1 SOULS para IDR Rp 5.59677341 1 SOULS para KRW ₩ 0.47730197 1 SOULS para PHP ₱ 0.01962632 1 SOULS para EGP £E. 0.01723549 1 SOULS para BRL R$ 0.00188768 1 SOULS para CAD C$ 0.00047192 1 SOULS para BDT ৳ 0.04230624 1 SOULS para NGN ₦ 0.53139233 1 SOULS para UAH ₴ 0.01450113 1 SOULS para VES Bs 0.038864 1 SOULS para CLP $ 0.326527 1 SOULS para PKR Rs 0.09871803 1 SOULS para KZT ₸ 0.18044694 1 SOULS para THB ฿ 0.01132608 1 SOULS para TWD NT$ 0.01010464 1 SOULS para AED د.إ 0.00127349 1 SOULS para CHF Fr 0.00027413 1 SOULS para HKD HK$ 0.00272048 1 SOULS para MAD .د.م 0.003123 1 SOULS para MXN $ 0.00645767 1 SOULS para PLN zł 0.00125614 1 SOULS para RON лв 0.00150251 1 SOULS para SEK kr 0.00330691 1 SOULS para BGN лв 0.00057602 1 SOULS para HUF Ft 0.11854908 1 SOULS para CZK Kč 0.00729741 1 SOULS para KWD د.ك 0.000105835 1 SOULS para ILS ₪ 0.00115898

Recurso The Unfettered Souls

Para uma compreensão mais aprofundada de The Unfettered Souls, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Unfettered Souls Qual é o preço de The Unfettered Souls (SOULS) hoje? O preço em tempo real de The Unfettered Souls (SOULS) é 0.000347 USD . Qual é a capitalização de mercado de The Unfettered Souls (SOULS)? A capitalização de mercado atual de The Unfettered Souls é de $ 397.18K USD . Ela é calculada multiplicando a oferta atual de SOULS pelo seu preço de mercado em tempo real de 0.000347 USD . Qual é o fornecimento circulante de The Unfettered Souls (SOULS)? O fornecimento circulante atual de The Unfettered Souls (SOULS) é de 1.14B USD . Qual foi o preço mais alto de The Unfettered Souls (SOULS)? À data de 2025-07-09 , o preço mais alto de The Unfettered Souls (SOULS) foi 0.03889 USD . Qual é o volume de negociação de The Unfettered Souls (SOULS) nas últimas 24 horas? O volume de negociação de The Unfettered Souls (SOULS) nas últimas 24 horas é de $ 36.67K USD . Você pode descobrir mais tokens negociáveis na MEXC e verificar seus volumes de negociação nas últimas 24 horas.

Notícias principais

O que é Qubetics (TICS) Crypto? Guia Completo da Rede Blockchain Revolucionária Este guia abrangente explora a abordagem inovadora da Qubetics para resolver a interoperabilidade blockchain, seu token nativo TICS, aplicações no mundo real e potencial de investimento. Seja você um iniciante em criptomoedas buscando entender a infraestrutura blockchain de próxima geração ou um investidor experiente avaliando oportunidades emergentes, este artigo fornece insights essenciais sobre um dos projetos mais promissores que está reformulando o ecossistema descentralizado.

O que é Klickl (Token KLK)? Guia Completo sobre a Revolucionária PayFi Crypto Este guia abrangente explora o KLK, o token nativo que alimenta a revolucionária estrutura de open banking da Klickl, que visa eliminar barreiras geográficas e financeiras em todo o mundo. Se você é um entusiasta de criptomoedas, um investidor institucional ou simplesmente está curioso sobre o futuro do PayFi (Finanças de Pagamento), este artigo fornece insights essenciais sobre como a Klickl está reformulando os serviços financeiros globais por meio da conformidade regulatória, tecnologia inovadora e parcerias estratégicas com líderes do setor.