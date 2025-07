SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Nome da criptoSOULS

ClassificaçãoNo.2388

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante1,144,598,660

Fornecimento máximo2,250,000,000

Fornecimento total2,250,000,000

Taxa circulante0.5087%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.01715161352679461,2023-05-23

Menor preço0.000249381669055289,2025-07-02

Blockchain públicaMATIC

ApresentaçãoThe Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.