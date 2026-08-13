Preço de KlipAI hoje

O preço ao vivo de KlipAI (KLIP) hoje é R$ 0.002461, com uma variação de 1.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KLIP para BRL é de R$ 0.002461 por KLIP.

KlipAI ocupa atualmente a posição #4015 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 KLIP. Nas últimas 24 horas, KLIP foi negociado entre R$ 0.002423 (mínimo) e R$ 0.003101 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1132731685270131684, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0000240057169225485.

No desempenho de curto prazo, KLIP movimentou-se -0.77% na última hora e -15.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 52.92K.

Informações de mercado de KlipAI (KLIP)

Classificação No.4015 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 52.92KR$ 52.92K R$ 52.92K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.46MR$ 2.46M R$ 2.46M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de KlipAI é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 52.92K. A oferta em circulação de KLIP é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.46M.