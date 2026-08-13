Preço de Sleepless AI hoje

O preço ao vivo de Sleepless AI (SLEEPLESSAI) hoje é R$ 0.01703, com uma variação de 0.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLEEPLESSAI para BRL é de R$ 0.01703 por SLEEPLESSAI.

Sleepless AI ocupa atualmente a posição #895 em capitalização de mercado, totalizando R$ 9.47M, com um fornecimento em circulação de 556.31M SLEEPLESSAI. Nas últimas 24 horas, SLEEPLESSAI foi negociado entre R$ 0.01691 (mínimo) e R$ 0.01742 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 12.338972755357482015, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0881293792776379164.

No desempenho de curto prazo, SLEEPLESSAI movimentou-se -0.47% na última hora e -2.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.19K.

Informações de mercado de Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Classificação No.895 Capitalização de mercado R$ 9.47MR$ 9.47M R$ 9.47M Volume (24h) R$ 59.19KR$ 59.19K R$ 59.19K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 17.03MR$ 17.03M R$ 17.03M Fornecimento Circulante 556.31M 556.31M 556.31M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 55.63% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Sleepless AI é R$ 9.47M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.19K. A oferta em circulação de SLEEPLESSAI é 556.31M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 17.03M.