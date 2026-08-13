Preço de ShareToken hoje

O preço ao vivo de ShareToken (SHR) hoje é R$ 0.0003554, com uma variação de 7.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHR para BRL é de R$ 0.0003554 por SHR.

ShareToken ocupa atualmente a posição #1770 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.28M, com um fornecimento em circulação de 3.61B SHR. Nas últimas 24 horas, SHR foi negociado entre R$ 0.0003316 (mínimo) e R$ 0.000415 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.5115074046, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0007930725205472199.

No desempenho de curto prazo, SHR movimentou-se +1.05% na última hora e +8.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 72.36K.

Informações de mercado de ShareToken (SHR)

Classificação No.1770 Capitalização de mercado R$ 1.28MR$ 1.28M R$ 1.28M Volume (24h) R$ 72.36KR$ 72.36K R$ 72.36K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.36MR$ 2.36M R$ 2.36M Fornecimento Circulante 3.61B 3.61B 3.61B Fornecimento total 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de ShareToken é R$ 1.28M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 72.36K. A oferta em circulação de SHR é 3.61B, com um fornecimento total de 6631168865.24. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.36M.