Análise técnica de SHIBAINU (SHIB) hoje A página de Análise de SHIBAINU fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SHIB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SHIBAINU abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SHIBAINU (SHIB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000004396 -- -10.91% +5.87% -30.67%

Indicadores técnicos de SHIBAINU

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SHIBAINU em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 2 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.000004394 0.000004394 R2 0.000004394 0.000004393 R1 0.000004392 0.000004392 PP 0.000004392 0.000004392 S1 0.00000439 0.000004391 S2 0.000004389 0.00000439 S3 0.000004388 0.000004389

Sinais de mercado SHIBAINU Volume líquido atual de ordens em aberto -9.50M $40.98 M $50.48 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.10M Compras ativas de 3 dias $6.51 M Vendas ativas de 3 dias $6.60 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.45M Compras ativas de 7 dias $18.27 M Vendas ativas de 7 dias $17.82 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SHIBAINU Entrada líquida Preço de SHIBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.18 M 0.00 2026-08-12 -$0.28 M 0.00 2026-08-11 -$0.39 M 0.00 2026-08-10 $0.25 M 0.00 2026-08-09 $0.73 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SHIBAINU (SHIB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SHIBAINU. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SHIB / USDT $0.000004395 $0.000004395 $0.000004395 -1.91% 186.74B (USDT) Negociar SHIB / USDC $0.000004393 $0.000004393 $0.000004393 -1.87% 5.91B (USDT) Negociar