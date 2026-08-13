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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SHIBAINU, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SHIBAINU, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SHIBAINU (SHIB) hoje

Análise técnica de SHIBAINU (SHIB) hoje

A página de Análise de SHIBAINU fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SHIB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SHIBAINU abaixo.

Variação de preço de SHIBAINU (SHIB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000004396---10.91%+5.87%-30.67%
Saiba mais sobre o preço de SHIBAINU

Indicadores técnicos de SHIBAINU

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SHIBAINU em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 2
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000004394
0.000004394
R2
0.000004394
0.000004393
R1
0.000004392
0.000004392
PP
0.000004392
0.000004392
S1
0.00000439
0.000004391
S2
0.000004389
0.00000439
S3
0.000004388
0.000004389

Sinais de mercado SHIBAINU

Volume líquido atual de ordens em aberto
-9.50M
$40.98 M
$50.48 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.10M
Compras ativas de 3 dias
$6.51 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.60 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.45M
Compras ativas de 7 dias
$18.27 M
Vendas ativas de 7 dias
$17.82 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SHIBAINU

Entrada líquidaPreço de SHIBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.18 M0.00
2026-08-12-$0.28 M0.00
2026-08-11-$0.39 M0.00
2026-08-10$0.25 M0.00
2026-08-09$0.73 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie SHIBAINU (SHIB) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SHIBAINU.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SHIB/USDT
$0.000004395
$0.000004395$0.000004395
-1.91%
186.74B (USDT)
SHIB/USDC
$0.000004393
$0.000004393$0.000004393
-1.87%
5.91B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SHIB
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