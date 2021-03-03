Análise técnica de SCRT (SCRT) hoje A página de Análise de SCRT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SCRT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SCRT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SCRT (SCRT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02941 -- -9.09% -29.85% -69.18%

Indicadores técnicos de SCRT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SCRT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02937 0.02936 R2 0.02936 0.02936 R1 0.02936 0.02936 PP 0.02935 0.02935 S1 0.02935 0.02935 S2 0.02934 0.02935 S3 0.02934 0.02934

Sinais de mercado SCRT Volume líquido atual de ordens em aberto -0.08M $1.66 M $1.74 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.13 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.16 M Vendas ativas de 7 dias $0.17 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SCRT Entrada líquida Preço de SCRTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.03 2026-08-12 -$0.02 M 0.03 2026-08-11 $0.05 M 0.03 2026-08-10 -$0.04 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SCRT (SCRT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SCRT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SCRT / USDT $0.02941 $0.02941 $0.02941 -3.38% 2.78M (USDT) Negociar