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Análise técnica de SCRT (SCRT) hoje

Análise técnica de SCRT (SCRT) hoje

A página de Análise de SCRT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SCRT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SCRT abaixo.

Variação de preço de SCRT (SCRT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02941---9.09%-29.85%-69.18%
Saiba mais sobre o preço de SCRT

Indicadores técnicos de SCRT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SCRT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02937
0.02936
R2
0.02936
0.02936
R1
0.02936
0.02936
PP
0.02935
0.02935
S1
0.02935
0.02935
S2
0.02934
0.02935
S3
0.02934
0.02934

Sinais de mercado SCRT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.08M
$1.66 M
$1.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.13 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.17 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SCRT

Entrada líquidaPreço de SCRTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.03
2026-08-12-$0.02 M0.03
2026-08-11$0.05 M0.03
2026-08-10-$0.04 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SCRT/USDT
$0.02941
$0.02941$0.02941
-3.38%
2.78M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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