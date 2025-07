SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

Nome da criptoSCRT

ClassificaçãoNo.512

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.55%

Fornecimento circulante312,537,961.328443

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total328,971,523.083614

Taxa circulante%

Data de emissão2021-03-03 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico10.644924210205865,2021-10-28

Menor preço0.13660114265754694,2025-06-22

Blockchain públicaSCRT

Setor

Midias sociais

