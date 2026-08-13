Análise técnica de Siacoin (SC) hoje A página de Análise de Siacoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Siacoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Siacoin (SC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0004695 -- -5.94% -23.11% -51.73%

Fluxo de capital de Siacoin Entrada líquida Preço de SCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Siacoin (SC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Siacoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SC / USDT $0.0004695 $0.0004695 $0.0004695 +0.08% 116.10M (USDT) Negociar