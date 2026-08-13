Análise técnica de SaucerSwap (SAUCE) hoje A página de Análise de SaucerSwap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAUCE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SaucerSwap abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SaucerSwap (SAUCE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01249 -- -3.85% -3.03% -43.10%

Fluxo de capital de SaucerSwap Entrada líquida Preço de SAUCEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SaucerSwap (SAUCE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SaucerSwap. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SAUCE / USDT $0.01249 $0.01249 $0.01249 +0.48% 103.55K (USDT) Negociar