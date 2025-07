SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

Nome da criptoSAUCE

ClassificaçãoNo.568

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,10%

Fornecimento circulante840 856 969,641271

Fornecimento máximo1 000 000 000

Fornecimento total841 056 931,378123

Taxa circulante0.8408%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2324091642499139,2024-02-29

Menor preço0.00997402053641286,2023-06-10

Blockchain públicaHBAR

Setor

Midias sociais

