Preço de Sapien hoje

O preço ao vivo de Sapien (SAPIEN) hoje é $ 0.13071, com uma variação de 1.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAPIEN para USD é de $ 0.13071 por SAPIEN.

Sapien ocupa atualmente a posição #585 em capitalização de mercado, totalizando $ 32.68M, com um fornecimento em circulação de 250.00M SAPIEN. Nas últimas 24 horas, SAPIEN foi negociado entre $ 0.12318 (mínimo) e $ 0.13306 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.5501803108179243, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.051122873927006145.

No desempenho de curto prazo, SAPIEN movimentou-se -0.63% na última hora e +5.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 247.37K.

Informações de mercado de Sapien (SAPIEN)

Classificação No.585 Capitalização de mercado $ 32.68M$ 32.68M $ 32.68M Volume (24h) $ 247.37K$ 247.37K $ 247.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.71M$ 130.71M $ 130.71M Fornecimento Circulante 250.00M 250.00M 250.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 25.00% Blockchain pública BASE

