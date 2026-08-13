Mais sobre SANTOS
Informações sobre preços de SANTOS
O que é SANTOS
Whitepaper de SANTOS
Site oficial do SANTOS
Tokenomics de SANTOS
Previsão de preço de SANTOS
Histórico de preço de SANTOS
Guia de compra de SANTOS
Conversor de SANTOS para moeda Fiat
Spot SANTOS
Futuros USDT-M de SANTOS
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Santos FC Fan Token (SANTOS) hoje
Variação de preço de Santos FC Fan Token (SANTOS)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.4689
|--
|-1.85%
|-5.92%
|-58.50%
Indicadores técnicos de Santos FC Fan Token
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Santos FC Fan Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 1
|Neutro 1
|Compra 12
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 7
|Neutro 2
|Compra 3
Sinais de mercado Santos FC Fan Token
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Santos FC Fan Token
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.02 M
|0.47
|2026-08-12
|$0.03 M
|0.47
|2026-08-11
|-$0.01 M
|0.47
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.49
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.49
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Santos FC Fan Token
Negocie Santos FC Fan Token (SANTOS) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Santos FC Fan Token.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.