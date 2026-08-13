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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Santos FC Fan Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Santos FC Fan Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Santos FC Fan Token (SANTOS) hoje

Análise técnica de Santos FC Fan Token (SANTOS) hoje

A página de Análise de Santos FC Fan Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SANTOS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Santos FC Fan Token abaixo.

Variação de preço de Santos FC Fan Token (SANTOS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4689---1.85%-5.92%-58.50%
Saiba mais sobre o preço de Santos FC Fan Token

Indicadores técnicos de Santos FC Fan Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Santos FC Fan Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 3
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4685
0.4685
R2
0.4685
0.4684
R1
0.4684
0.4684
PP
0.4684
0.4684
S1
0.4683
0.4683
S2
0.4683
0.4683
S3
0.4682
0.4683

Sinais de mercado Santos FC Fan Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.55M
$8.36 M
$8.91 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.18 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Santos FC Fan Token

Entrada líquidaPreço de SANTOSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.47
2026-08-12$0.03 M0.47
2026-08-11-$0.01 M0.47
2026-08-10-$0.01 M0.49
2026-08-09-$0.02 M0.49

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SANTOS/USDT
$0.4689
$0.4689$0.4689
-1.05%
120.27K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SANTOS
SANTOS
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USD

1 SANTOS = 0.4689 USD