Análise técnica de Santos FC Fan Token (SANTOS) hoje A página de Análise de Santos FC Fan Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SANTOS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Santos FC Fan Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Santos FC Fan Token (SANTOS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4689 -- -1.85% -5.92% -58.50%

Indicadores técnicos de Santos FC Fan Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Santos FC Fan Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 3 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4685 0.4685 R2 0.4685 0.4684 R1 0.4684 0.4684 PP 0.4684 0.4684 S1 0.4683 0.4683 S2 0.4683 0.4683 S3 0.4682 0.4683

Sinais de mercado Santos FC Fan Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.55M $8.36 M $8.91 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.18 M Vendas ativas de 7 dias $0.18 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Santos FC Fan Token Entrada líquida Preço de SANTOSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.47 2026-08-12 $0.03 M 0.47 2026-08-11 -$0.01 M 0.47 2026-08-10 -$0.01 M 0.49 2026-08-09 -$0.02 M 0.49 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Santos FC Fan Token (SANTOS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Santos FC Fan Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SANTOS / USDT $0.4689 $0.4689 $0.4689 -1.05% 120.27K (USDT) Negociar