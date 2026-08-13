Análise técnica de RavenCoin (RVN) hoje A página de Análise de RavenCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RVN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RavenCoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de RavenCoin (RVN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002623 -- -25.78% -30.15% -56.02%

Indicadores técnicos de RavenCoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RavenCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 0 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 9 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002604 0.002604 R2 0.002604 0.002603 R1 0.002603 0.002603 PP 0.002603 0.002603 S1 0.002602 0.002602 S2 0.002602 0.002602 S3 0.002601 0.002602

Sinais de mercado RavenCoin Volume líquido atual de ordens em aberto 0.09M $2.53 M $2.44 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.08M Compras ativas de 3 dias $0.93 M Vendas ativas de 3 dias $0.85 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.08M Compras ativas de 7 dias $0.98 M Vendas ativas de 7 dias $0.90 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de RavenCoin Entrada líquida Preço de RVNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.15 M 0.00 2026-08-11 -$0.23 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie RavenCoin (RVN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RavenCoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RVN / USDT $0.002623 $0.002623 $0.002623 -2.34% 20.59M (USDT) Negociar RVN / USDC $0.002621 $0.002621 $0.002621 -2.23% 20.14M (USDT) Negociar