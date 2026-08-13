Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RavenCoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RavenCoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre RVN

Informações sobre preços de RVN

O que é RVN

Whitepaper de RVN

Site oficial do RVN

Tokenomics de RVN

Previsão de preço de RVN

Histórico de preço de RVN

Guia de compra de RVN

Conversor de RVN para moeda Fiat

Spot RVN

Futuros USDT-M de RVN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de RavenCoin (RVN) hoje

Análise técnica de RavenCoin (RVN) hoje

A página de Análise de RavenCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RVN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RavenCoin abaixo.

Variação de preço de RavenCoin (RVN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002623---25.78%-30.15%-56.02%
Saiba mais sobre o preço de RavenCoin

Indicadores técnicos de RavenCoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RavenCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 0
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 0Compra 9
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002604
0.002604
R2
0.002604
0.002603
R1
0.002603
0.002603
PP
0.002603
0.002603
S1
0.002602
0.002602
S2
0.002602
0.002602
S3
0.002601
0.002602

Sinais de mercado RavenCoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.09M
$2.53 M
$2.44 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.08M
Compras ativas de 3 dias
$0.93 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.85 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.08M
Compras ativas de 7 dias
$0.98 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.90 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de RavenCoin

Entrada líquidaPreço de RVNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.15 M0.00
2026-08-11-$0.23 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre RavenCoin

Negocie RavenCoin (RVN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RavenCoin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RVN/USDT
$0.002623
$0.002623$0.002623
-2.34%
20.59M (USDT)
RVN/USDC
$0.002621
$0.002621$0.002621
-2.23%
20.14M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de RVN para USD

Montante

RVN
RVN
USD
USD

1 RVN = 0.002623 USD