RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Nome da criptoRVN

ClassificaçãoNo.191

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.16%

Fornecimento circulante15,371,529,640.394606

Fornecimento máximo21,000,000,000

Fornecimento total15,371,529,640.394606

Taxa circulante0.7319%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.026499 USDT

Máximo histórico0.28542094,2021-02-20

Menor preço0.00879405250642,2020-03-13

Blockchain públicaRVN

Setor

Midias sociais

