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Análise técnica de iExec RLC (RLC) hoje

Análise técnica de iExec RLC (RLC) hoje

A página de Análise de iExec RLC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RLC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de iExec RLC abaixo.

Variação de preço de iExec RLC (RLC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2641---3.27%-7.86%-43.38%
Saiba mais sobre o preço de iExec RLC

Indicadores técnicos de IExec RLC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do IExec RLC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 6
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 9Neutro 3Compra 2
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.2634
0.2633
R2
0.2633
0.2633
R1
0.2633
0.2633
PP
0.2632
0.2632
S1
0.2632
0.2632
S2
0.2631
0.2632
S3
0.2631
0.2631

Sinais de mercado IExec RLC

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.46M
$6.22 M
$6.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de IExec RLC

Entrada líquidaPreço de RLCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.26
2026-08-12-$0.01 M0.27
2026-08-11$0.00 M0.27
2026-08-10$0.02 M0.27
2026-08-09$0.01 M0.28

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o iExec RLC.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RLC/USDT
$0.2642
$0.2642$0.2642
-1.84%
205.78K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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RLC
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