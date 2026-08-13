Análise técnica de iExec RLC (RLC) hoje A página de Análise de iExec RLC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RLC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de iExec RLC abaixo. Cadastrar

Variação de preço de iExec RLC (RLC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2641 -- -3.27% -7.86% -43.38%

Indicadores técnicos de IExec RLC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do IExec RLC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 6 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 9 Neutro 3 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.2634 0.2633 R2 0.2633 0.2633 R1 0.2633 0.2633 PP 0.2632 0.2632 S1 0.2632 0.2632 S2 0.2631 0.2632 S3 0.2631 0.2631

Sinais de mercado IExec RLC Volume líquido atual de ordens em aberto -0.46M $6.22 M $6.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de IExec RLC Entrada líquida Preço de RLCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.26 2026-08-12 -$0.01 M 0.27 2026-08-11 $0.00 M 0.27 2026-08-10 $0.02 M 0.27 2026-08-09 $0.01 M 0.28 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie iExec RLC (RLC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o iExec RLC. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RLC / USDT $0.2642 $0.2642 $0.2642 -1.84% 205.78K (USDT) Negociar