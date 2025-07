RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

Nome da criptoRLC

ClassificaçãoNo.415

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)11.57%

Fornecimento circulante72,382,548.06525736

Fornecimento máximo86,999,784.9868455

Fornecimento total86,999,784.9868455

Taxa circulante0.8319%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico16.25819503,2021-05-10

Menor preço0.148837272278,2018-12-15

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

