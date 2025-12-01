Preço de Rizenet Token hoje

O preço ao vivo de Rizenet Token (RIZE) hoje é $ 0.01355, com uma variação de 1.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIZE para USD é de $ 0.01355 por RIZE.

Rizenet Token ocupa atualmente a posição #829 em capitalização de mercado, totalizando $ 17.44M, com um fornecimento em circulação de 1.29B RIZE. Nas últimas 24 horas, RIZE foi negociado entre $ 0.01107 (mínimo) e $ 0.01468 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.10217127339481945, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.009237460403264069.

No desempenho de curto prazo, RIZE movimentou-se -3.15% na última hora e +32.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 61.20K.

Informações de mercado de Rizenet Token (RIZE)

Classificação No.829 Capitalização de mercado $ 17.44M$ 17.44M $ 17.44M Volume (24h) $ 61.20K$ 61.20K $ 61.20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.75M$ 67.75M $ 67.75M Fornecimento Circulante 1.29B 1.29B 1.29B Fornecimento máximo 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Fornecimento total 4,998,368,062.751701 4,998,368,062.751701 4,998,368,062.751701 Taxa circulante 25.73% Blockchain pública BASE

