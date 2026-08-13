Preço de XRP Healthcare AI hoje

O preço ao vivo de XRP Healthcare AI (XRPHAI) hoje é R$ 0.00545, com uma variação de 4.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XRPHAI para BRL é de R$ 0.00545 por XRPHAI.

XRP Healthcare AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XRPHAI. Nas últimas 24 horas, XRPHAI foi negociado entre R$ 0.00517 (mínimo) e R$ 0.00554 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XRPHAI movimentou-se +0.36% na última hora e +41.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 11.10K.

Informações de mercado de XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 11.10KR$ 11.10K R$ 11.10K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 5.45MR$ 5.45M R$ 5.45M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública XRP

A capitalização de mercado atual de XRP Healthcare AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 11.10K. A oferta em circulação de XRPHAI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 5.45M.