Preço de Unipeg hoje

O preço ao vivo de Unipeg (UPEG) hoje é R$ 739.37, com uma variação de 2.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPEG para BRL é de R$ 739.37 por UPEG.

Unipeg ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UPEG. Nas últimas 24 horas, UPEG foi negociado entre R$ 555.04 (mínimo) e R$ 897.1 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UPEG movimentou-se +0.14% na última hora e +36.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 112.32K.

Informações de mercado de Unipeg (UPEG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 112.32KR$ 112.32K R$ 112.32K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 7.39MR$ 7.39M R$ 7.39M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000 10,000 10,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Unipeg é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 112.32K. A oferta em circulação de UPEG é --, com um fornecimento total de 10000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 7.39M.