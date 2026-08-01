Preço de Asteroid hoje

O preço ao vivo de Asteroid (ASTEROID1) hoje é R$ 0.002386, com uma variação de 2.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTEROID1 para BRL é de R$ 0.002386 por ASTEROID1.

Asteroid ocupa atualmente a posição #1369 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.39M, com um fornecimento em circulação de 1.00B ASTEROID1. Nas últimas 24 horas, ASTEROID1 foi negociado entre R$ 0.001949 (mínimo) e R$ 0.0025 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.0903687945306066492, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0000141810343649656.

No desempenho de curto prazo, ASTEROID1 movimentou-se +2.57% na última hora e +18.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 65.12K.

Informações de mercado de Asteroid (ASTEROID1)

Classificação No.1369 Capitalização de mercado R$ 2.39MR$ 2.39M R$ 2.39M Volume (24h) R$ 65.12KR$ 65.12K R$ 65.12K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.39MR$ 2.39M R$ 2.39M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Asteroid é R$ 2.39M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 65.12K. A oferta em circulação de ASTEROID1 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.39M.