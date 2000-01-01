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Principais tokens de Oracle por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Oracle. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.751
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04022
-0.40%
-2.36%
+3.30%
$ 315.55M
$ 8.28M
3
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37324
+1.11%
-4.65%
-10.82%
$ 53.56M
$ 264.33K
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00296
-0.34%
+1.03%
0.00%
$ 40.58M
$ 18.90M
5
APRO
APRO
AT
$ 0.16257
+0.18%
+2.03%
+12.03%
$ 40.41M
$ 501.37K
6
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.65
+0.52%
-0.03%
-0.15%
$ 38.25M
$ 48.53M
7
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08493
+0.08%
-2.82%
-5.42%
$ 35.48M
$ 671.13K
8
WINK
WINK
WIN
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$ 30.89M
$ 1.87B
9
UMA
UMA
UMA
$ 0.3225
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$ 29.29M
$ 205.83K
10
Band
Band
BAND
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$ 28.76M
$ 2.71M
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
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12
Phala
Phala
PHA
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13
API3
API3
API3
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-1.05%
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$ 285.26K
14
DIA
DIA
DIA
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-1.18%
-0.00%
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$ 14.63M
$ 2.23M
15
zkPass
zkPass
ZKP
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16
Kleros
Kleros
PNK
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$ 7.56M
$ 6.31K
17
Supra
Supra
SUPRA
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-7.00%
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18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
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$ 4.90M
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19
Oraichain
Oraichain
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$ 3.31M
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20
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
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--
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21
RigoBlock
RigoBlock
GRG
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$ 23.49
22
Skey Network
Skey Network
SKEY
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23
ORA Coin
ORA Coin
ORA
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24
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xFUND
XFUND
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25
Plugin
Plugin
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26
Modefi
Modefi
MOD
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--
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27
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Zap
ZAP
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28
PureFi
PureFi
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29
Rivalz Network
Rivalz Network
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--
30
HAPI
HAPI
HAPI
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UTU Coin
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32
Idena
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33
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Switchboard
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34
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Charli3
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April
April
APRIL
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Integritee
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Umbrella Network
Umbrella Network
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Sora Oracle
Sora Oracle
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Gora
Gora
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40
Unmarshal
Unmarshal
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41
TradingRazor
TradingRazor
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--
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42
SEDA
SEDA
SEDA
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-0.48%
--
$ 25.46M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Oracle e por que são populares?
Tokens de Oracle representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 42 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.47B.
Qual é o token de Oracle com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Oracle acompanhados na MEXC, ORAI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.04% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Oracle existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 42 tokens de Oracle, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Oracle incluem LINK, PYTH, ON. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Oracle?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Oracle é de aproximadamente $6.47B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Oracle, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.