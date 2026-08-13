Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Radicle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Radicle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre RAD

Informações sobre preços de RAD

O que é RAD

Whitepaper de RAD

Site oficial do RAD

Tokenomics de RAD

Previsão de preço de RAD

Histórico de preço de RAD

Guia de compra de RAD

Conversor de RAD para moeda Fiat

Spot RAD

Futuros USDT-M de RAD

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Radicle (RAD) hoje

Análise técnica de Radicle (RAD) hoje

A página de Análise de Radicle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RAD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Radicle abaixo.

Variação de preço de Radicle (RAD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2414--+16.39%+15.44%-24.92%
Saiba mais sobre o preço de Radicle

Fluxo de capital de Radicle

Entrada líquidaPreço de RADUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.04 M0.24
2026-08-12-$0.35 M0.24
2026-08-11$0.27 M0.26
2026-08-10$0.01 M0.21
2026-08-09-$0.03 M0.21

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Radicle

Negocie Radicle (RAD) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Radicle.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RAD/USDT
$0.2414
$0.2414$0.2414
+2.59%
619.66K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de RAD para USD

Montante

RAD
RAD
USD
USD

1 RAD = 0.2414 USD