Análise técnica de Radicle (RAD) hoje A página de Análise de Radicle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RAD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Radicle abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Radicle (RAD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2414 -- +16.39% +15.44% -24.92%

Fluxo de capital de Radicle Entrada líquida Preço de RADUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.04 M 0.24 2026-08-12 -$0.35 M 0.24 2026-08-11 $0.27 M 0.26 2026-08-10 $0.01 M 0.21 2026-08-09 -$0.03 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Radicle (RAD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Radicle. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RAD / USDT $0.2414 $0.2414 $0.2414 +2.59% 619.66K (USDT) Negociar