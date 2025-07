RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Nome da criptoRAD

ClassificaçãoNo.677

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)34,79%

Fornecimento circulante51 575 978,89552598

Fornecimento máximo99 999 620

Fornecimento total99 998 580

Taxa circulante0.5157%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico27.35201922,2021-04-15

Menor preço0.5661187598774695,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.